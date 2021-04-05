Известная украинская телеведущая Леся Никитюк блеснула длинными ножками в мини

Рост звезды - 180 сантиметров, поэтому она может себе позволить похвастаться длинными стройными ножками, пишет Politeka.net.

Так, красотка в этот раз появилась в соблазнительном мини и синих туфельках на каблуках.

Телеведущая сделала селфи, направив телефон на зеркало. Она вытянула длинные блестящие ножки, а также засветила бедро.

"Веду сегодня турнир по бильярду", - написала звезда.

На другом снимке блондинка запрыгнула на бильярдный стол, демонстрируя свою гордость во всей красе. Какой мужчина может устоять перед такой красоткой?

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это сделать невозможно.

Отметим, сейчас на страницу Никитюк подписаны 3,6 миллиона пользователей сети.

Чтобы иметь сияющую кожу, телеведущая тщательно следит за собой. Красотка скрабирует тело. Телеведущая делает смесь на основе кофейной гущи, меда и нескольких растительных масел, в результате кожа становится очень гладкой.

Кроме того, телеведущая регулярно посещает косметолога и делает пилинг.

Звезда увлажняет кожу лица и тела кокосовым маслом, употребляет рыбий жир и пьет минимум два литра воды в день. К слову, Леся использует крема на основе ретинола, которые хорошо напитывают кожу изнутри полезными веществами.

А спать красотка старается ложиться до 23 часов, а если пренебрегает этим правилом, то ее вид становится несвежим.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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