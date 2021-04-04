Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, рассказала о личном

Модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, сейчас активно ведет страницу в Инстаграм, передает Politeka.net. На страницу девушки подписаны уже 86,5 тысячи пользователей сети, с которыми она регулярно делится откровениями.

В этот раз звезда решила ответить на вопросы подписчиков о то, что было в ее жизни.

Так, красотка поделилась откровениями о ней и ее муже.

В частности, Даша рассказала, что у нее и Макса не было интимной связи на первом свидании, хотя этот вопрос ей часто задают. Также первое мнение у модели о своем будущем супруге было ошибочным, однако подробнее она отвечать не стала.

Хлистун поделилась, что призналась в любви мужчине первой, и это именно был бывший холостяк Михайлюк.

Кроме того, девушка рассказала и о своей профессиональной деятельности. Оказывается, у модели был неприятный случай, который хорошо закончился - красотка чуть не упала на подиуме.

"Один раз чуть это не случилось, но я вовремя собралась и все прошло хорошо. Надеюсь, в будущем и не случится", - написала Хлистун.

Также модель рассказала о смене имиджа - ранее она носила каре, но теперь не хочет его делать.

Кроме того, красотка поделилась, что получала дорогие подарки от поклонников.

Напомним, Даша Хлистун призналась, что смотрела лишь однажды какой-то из сезонов "Холостяка", а то, что Макс был героем одного из них - девушка не знала.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности: "Большой торчун".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами: "Грубо, но как есть".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка на последних сроках беременности сильно изменилась: "Дочь отжала всю красоту".