Популярная украинская певица Настя Каменских примерила соблазнительный наряд, покоряя фигурой в "золоте"

Пока звезда нежится на пляжах Мексики и снимает материал для нового шоу, которое намерена презентовать вместе с подружками, она также решила вспомнить о своей фотосессии, которую устраивала в рамках рекламы. Настя стала представителем украинского бренда мороженого, поэтому решила напомнить о себе новым способом.

В этот раз красотка блистала в платье из золота с асимметричными вырезами на бедрах, талии и бюсте. Благодаря массивным украшениям, бронзатору на коже и макияжу с акцентом на глаза, Настя и правда выглядела, словно драгоценность.

«Иногда так хочется добавить в жизнь сладкую нотку», - игриво написала под фото Настя.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Самая красивая!!!!❤️; вау, просто вау💦; пожар 🔥😍; Очень красиво🔥💛; Роскошное фото; Шикарна; Прекрасна❤️;Обов'язково🔥; Красавица🔥; Очень изящно и ладно. Больше не подберу слов 🔥; Красиво, и стильно ❤️; Ты такая красивая❤️; Хороша чертовка, обожаю её. 👏; Ммммм блудница 😔 Моника Белуччи прям».

Отметим, сейчас исполнительница отправилась в отпуск, чтобы не просто отдохнуть с мамой. Как заявила сама Настя в утреннем посту, ей нужна была перезагрузка: «Находясь тут на нашей с девочками перезагрузке в Мексике я поняла, что готова идти дальше. Помните, что каждый из нас обладает большой силой и может идти дальше, не смотря на любые трудности и препятствия».

Также Настя поделилась кадрами идеального утра. Сонная, без макияжа и со спутанными волосами она решила станцевать перед камерой в модной изумрудной пижаме с принтом растений. В привычном для себя образе она похвасталась движениями, которые использовала для съемок клипа «Девочки рулят».

Напомним, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно...".

А еще Politeka писала, что Каменских без Потапа срочно покинула Украину, где сейчас певица и с кем: "Оно того стоило...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в тесном декольте, едва скрывающем бюст, впечатлила размерами: "Я офигел".