В Харькове COVID-19 унес жизнь главврача одной из городских больниц

О потере сообщается на официальном сайте города, в воскресенье 4 апреля, передает

Так, от осложнений вызванными коронавирусом скончался главный врач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус.

Ему было 70 лет.

Известно, что в октябре месяце Борис Менкус заразился COVID-19 после того, как прооперировал больного.

Ситуация сразу была тяжелой, так как у него обострились все хронические заболевания, в первую очередь сахарный диабет, котрый и стал причиной смерти.

За жизнь главврача боролась вся харьковская медицина, однако болезнь оказалась сильнее и в воскресенье 4 апреля мужчина скончался.

У Бориса Менкуса остались двое сыновей, один из них — студент медицинского ВУЗа.

На сайте отмечается, что больнице №18 он начал работать хирургом в 1978 году, в 1979 стал заместителем главврача, до 2005 проработал начмедом. На должности главврача медик работал 15 лет.

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Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.

"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.

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