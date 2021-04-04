В Харькове COVID-19 унес жизнь главврача одной из городских больниц
О потере
Так, от осложнений вызванными коронавирусом скончался главный врач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус.
Ему было 70 лет.
Известно, что в октябре месяце Борис Менкус заразился COVID-19 после того, как прооперировал больного.
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Ситуация сразу была тяжелой, так как у него обострились все хронические заболевания, в первую очередь сахарный диабет, котрый и стал причиной смерти.
За жизнь главврача боролась вся харьковская медицина, однако болезнь оказалась сильнее и в воскресенье 4 апреля мужчина скончался.
У Бориса Менкуса остались двое сыновей, один из них — студент медицинского ВУЗа.
На сайте отмечается, что больнице №18 он начал работать хирургом в 1978 году, в 1979 стал заместителем главврача, до 2005 проработал начмедом. На должности главврача медик работал 15 лет.
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Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.
"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.
Напомним, что в харьковских больницах коллапс, места для больных ковидом заканчиваются: "90% коек..."
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