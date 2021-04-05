В Харькове на 81-м году жизни скончался Герой Украины

В понедельник, 5 апреля умер бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, почетный профессора НАУ «ХАИ» Анатолий Мялица.

Анатолий Мялица трижды генеральный директор ХГАПП (с 1985 по 1990, с 1996 по 2002, с 2008 по 2015 год), заслуженный машиностроитель Украины, Герой Украины, доктор технических наук. Анатолий Мялица автор более 70 работ, посвященных теории и практике технологической подготовки серийного авиационного производства.



Ранее мы писали, что в Харькове умер главврач городской многопрофильной больницы № 18.

О смерти 69-летнего Бориса Менкуса сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

В сообщении говорится, что причиной смерти доктора стал коронавирус.

"Ситуация сразу была тяжелой – обострились все хронические заболевания, в первую очередь, сахарный диабет. Вся медицина города Харькова честно боролась за его жизнь… К сожалению, не получилось", - написала Горбунова-Рубан.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.