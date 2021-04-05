Бывшая солистка "ВИА Гры" и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, показала, как проводит время с дочкой, Софией

На днях звезда рассказала, что отправилась на отдых в Дубай, сообщает Politeka.net. Сейчас красотка показывает, как проводит время с дочкой.

Санта в одних из последних сторис позировала возле бассейна с малышкой. Обе болтали ножками в воде, а позже Димопулос искупала девочку, взяв за ручки - такие милахи.

Кроха смеялась от восторга.

Отметим, что для отдыха молодая мама выбрала красный купальник, повязку на голову и очкии. Фигура артистки вызывает восхищение - упругий животик и подкаченные ножки.

Стройному телу и хорошему отдыху можно только позавидовать.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, звезду и ее дочь осыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, что у Санты Димопулос двое детей - первого мальчика, Даниэля, она родила в 2008 году от шоумена Андрея Джеджулы, а дочь - в 2019 году от совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Красотка рассказала, что на первой беременности она набрала 25 лишних килограммов, а во время второй - 24 кг.

Однако сейчас звезда может похвастаться идеальной формой. Все благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Кроме того, помог массаж – ручной и аппаратный, обертывания из водорослей и дыхательные упражнения.

Звезда поделилась, что после вторых родов начала выполнять легкие упражнения спустя 2,5 месяца.

Напомним, Санта Димопулос из «Танців з зірками» подразнила ананасиками рядом с подружкой: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос из «Танців з зврками» поразила откровенностями о браке: «Залог здоровых отношений...».

Также Politeka писала, что Санта Димопулос из «Танців з зірками» показала, как ей повезло с мужем: "Мальчики всегда вас балуют".