Треть учителей не справились с сертификационным тестом ВНО
Об этом сообщается на портале osvita.ua, ссылаясь на данные, обнародованные Государственной службой качества образования.
"27% учителей начальных классов, которые в этом году приняли участие в независимом тестировании профессиональных знаний и умений в рамках проекта сертификации педагогических работников, не смогли преодолеть пороговый балл теста", - говорится в сообщении.
Тест содержал 100 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 180 минут. За каждое правильно выполненное задание участник тестирования имел возможность получить 1 балл. Для успешной сдачи экзамена учителям необходимо было набрать не менее 60 баллов.
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В прошлом году учителей таким образом мотивировали повышением зарплаты и давали возможность педагогам подтвердить свой профессионализм.
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