Звезда Студии «Квартал 95» Екатерина Никитина в соблазнительном образе "белой королевы" удивила смелой позой

Молодая артистка, ранее преподающая хореографию и танцы малышам может похвастаться ярким амплуа на сцене и хорошей игрой. До «Женского квартала» улыбчивая красотка уже успела засветиться на шоу «Лига смеха». А в родном Кременчуге ее знают, как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики.

Как можно заметить, девушка решила предстать в новом образе, которым смогла действительно удивить, ведь он был очень непохожим на ее предыдущие наряды. Даже прическа Катерины была другой. В стиле белоснежной королевы девушка блистала перед объективом коллеги и талантливого фотографа Марты Адамчук.

Чтобы подметить характер и личное видение девушки, Марта показала Катерину слегка бунтаркой. Девушка позировала без белья, распахнув наряд практически до талии, а верхняя его часть с прозрачными вставками из сеточки только придала соблазнительности. К слову, прическа – парик с выбеленными локонами – сделал Никитину еще светлее.

«Вот такой меня видит marta_adamchuk 📸 Спасибо, детка 🖤», - написала Катерина.

Вот что отвечают в сети:

«Ооого🔥; Это горячая естетика😍; Ля!!!Ну какава красота😍😍😍; Боже мой, влюбился тебя😅🥰🌹; Ножки от шеи😮; Красотка 🔥; Ого как шикарно; Ну вот и 50 тыс. Никакой скромности , только вперед; Ноги от этих самых , как их ?; Мдя. Как бы это помягче. Вобщем чето не то. Какое-то детское, напуганое лицо, нога эта, прическа спрятала почти весь овал лица. Вот если так же но прическа рогом, как ты делала, чтоб лицо было видно. И понаглее глаза. Это мы тут балбесы, слюни пусксем, а ты королева, сверху смотришь на букашек. 😜».

Ранее артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Никитина призналась поклонникам, что раньше постоянно делала то, что раздражает очень многих людей: опаздывала.

«Я раньше, очень часто опаздывала...Моя бабушка, меня постоянно за это ругала! И я одно время злилась, а потом наконец-то перестала заставлять людей ждать и поняла, как же она была права! Благодарна ей за это! Опоздание убивает хорошее мнение о тебе! И это факт!», - написала юмористка.

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