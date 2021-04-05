В Москве прозвучал гимн Украины

Тяжелоатлетка из Харькова Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг выиграла "золото" чемпионата Европы - поэтому российским болельщикам пришлось слушать гимн Украины.

Гимн Украины прозвучал во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице России.

"В том зале у неодного скрежетнули зубы... А нате, выкусите! "...Сгинут наши вороженьки как роса на солнце!"Поздравляем с победой!", " Камила, хорош!!! Молодец, гордимся", " Слава Украине! смерть врагам!",- радуются украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.