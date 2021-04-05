В Москве прозвучал гимн Украины
Тяжелоатлетка из Харькова Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг выиграла "золото" чемпионата Европы - поэтому российским болельщикам пришлось слушать гимн Украины.
Гимн Украины прозвучал во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице России.
"В том зале у неодного скрежетнули зубы... А нате, выкусите! "...Сгинут наши вороженьки как роса на солнце!"Поздравляем с победой!", " Камила, хорош!!! Молодец, гордимся", " Слава Украине! смерть врагам!",- радуются украинцы в комментариях.
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Об этом
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Во время транспортировки сердце малыша остановилось.
Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
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