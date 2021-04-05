Павел Глоба рассказал, для каких знаков Зодиака неделя будет удачной

Об этом сообщает портал "Слова и Фразы".

Овен

Для Овнов это благоприятная неделя. Астролог рекомендует решаться на дорогие покупки, в том числе покупать недвижимость. В любовной сфере тоже будет все хорошо.

Весы

В начале недели Весы ждет удача в финансовой сфере- самые лучшие дни для покупок 6 и 7 числа. Также лучше сфокусироваться на домашних делах и работе.

Водолей

Водолеям рекомендуются реже искать в себе недостатки. Неделя будет насыщенной и полной приятных сюрпризов. Возможно появление второй половинки на горизонте.

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По словам специалиста, второй месяц весны значительно улучшит финансовое положение Тельцов, Львов и Стрельцов.



Телец

Рожденные под этим созвездием имеют все шансы переосмыслить свою жизнь. Глоба уверяет, что эмоциональная встряска позитивно скажется на ваших финансах. У вас появятся новые возможности для заработка. На работе Тельцов также ожидает прорыв.

Лев

Представители этого знака Зодиака кроме успехов в любви, будут переживать фантастическое время в денежном плане. Апрель предоставит вам прекрасную возможность разбогатеть. По словам специалиста, успех вас ждет уже с первой попытки. Также этот период станит удачным для поисков новых источников дохода или смены сферы деятельности.

Стрелец

Второй весенний месяц пройдет у вас под покровительством денежной удачи. Сделки в бизнесе и рабочие моменты будут удаваться вам на ура, но денежной успех для вас будет чреват неудачами в любви.

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