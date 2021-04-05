Пока что нет необходимости вводить локдаун по всей стране, однако в ближайшее время могут возникнуть новые вспышки коронавируса

Как передает Politeka, об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Obozrevtel.

Так, в Минздраве пока что не видят необходимости в общенациональном локдауне.

"Согласно нашей стратегии, мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там", - сказал Степанов.

В ведомстве утверждают, что напряженная ситуация с коронавирусов в Украине будет наблюдаться в течение ближайших 10 дней. Стабилизироваться уровень заболеваемости в стране может после 15 апреля, но исключительно при условии соблюдения всех действующих карантинных ограничений.

При этом Степанов не исключает, что ситуация может обостриться после Пасхи.

"Даже если с 15 апреля эпидемия прекратится, и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в "красных »регионах", - это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышку", - подчеркнул министр.

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