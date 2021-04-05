Знаменитая украинская фитнес-тренер и звезда проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко впечатлила украинцев кардинальной сменой имиджа
Сейчас знаменитость известна как успешная спортсменка и профессиональный тренер. Она занималась аэробикой еще с детства, однако на телевидение попала не сразу. На странице передачи «Зірковий шлях» в Инстаграм решили показать украинцам, как выглядела Луценко до широкой известности.
Так, в аккаунте опубликовали коллаж с фотографиями красотки, сделанными с разницей в 17 лет.
Согласно подписи, на первом снимке Аните всего 20 лет. Тогда у нее были длинные черные волосы и вызывающий макияж с акцентами на глаза.
Сейчас же тренер носит светлое каре и красится гораздо более умеренно.
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«Анита Луценко в 20 лет и сейчас. Тогда карьера фитнес-тренера только стартовала, а сейчас 37-летняя спортсменка - одна из самых известных специалистов Украины», - говорится в подписи к фото.
Украинцы тут же принялись комментировать пост.
«Оказывается, она была брюнеткой! С длинными волосами и чёлкой! Вот это изменения!», «Брюнеткой было лучше!», «Красивая, изменился имидж а так-то как была так и есть в очень хорошей форме», «Класнючая! И раньше и сейчас!», «Даже очень сильно изменилась», «Ой, так на Линду похожа. Сейчас - просто бомба», - пишут люди.
Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко нагнулась вперед, блеснув сокровищем в декольте: "Немного вульгарно".
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