Благовещение Пресвятой Богородицы —это православный праздник, отстоящий ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества

В среду, 7 апреля, в 2021 году отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы.

Что нельзя делать на Благовещение

праздник Благовещения нужно провести в покое. Нельзя ругаться и обижаться. Верующим в этот день нельзя петь и танцевать, а также развлекаться иными способами;

в Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя выполнять тяжелую работу по дому и в огороде. Также нельзя сажать растения;

считается, что на Благовещение не желательно отправляться в поездку. Лучше ее отложить до следующего дня;

под запретом работы на земле и подрезание деревьев: считается, что именно 7 апреля Господь благословляет все растущее, и растения начинают зеленеть;

в этот день нельзя брать и давать в долг. Считается, что таким образом вы можете отдать свою удачу вместе с деньгами;

по народной примете, в этот день нельзя расчесывать, стричь волосы, делать прически. Суеверие гласит, что расчесываясь на праздник девушка лишается здоровья, красоты и взаимной любви.

Кроме того мы писали , что “Отче наш” – это очень мощная молитва,с которой связано много тайн и интересных фактов

Отмечается, что строки молитвы скрывают в себе тайный смысл.

Что касается языка молитвы, то все самые древние тексты молитвы “Отче наш”, которые известны в наше время, – это тексты древнегреческим диалекте койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Как известно, языком Иисуса Христа был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва Господня не сохранилась.

Отмечается, что Иисус произносит текст молитвы при разных обстоятельствах. В Евангелии от Матфея “Отче наш” входит в состав Нагорной проповеди. А вот у Луки Иисус дарует ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу “научить молиться”.

Молитву “Отче наш” применяли с самых ранних христианских времен. Общее распространение как главная христианская молитва получил вариант Евангелия от Матфея.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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