В Украине количество коек с кислородом для больных коронавирусом уже достигла максимума, и все возможности медицинской системы исчерпаны
Как передает Politeka, об этом заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга в Киеве.
По словам главы МОЗ, сейчас в Украине количество коек с кислородом было увеличено до 67 тысяч, и это уже предел.
"В медучреждениях находится более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом - до 67 тысяч. Это предел, увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", - подчеркнул Степанов.
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Он также отметил, что количество больных и летальных исходов от коронавируса продолжает расти.
"Статистика довольно печальная. В динамике, если проанализировать количество смертельных случаев, то за прошлую неделю эта цифра составила 2,455 тысяч человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем в предыдущую неделю. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103,497 тысяч сообщений", - сказал он.
Он также напомнил, что по состоянию на сегодня в "красной" зоне карантина находится 11 областей Украины. Общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.
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