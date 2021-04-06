В Киеве водители маршруток уже начали увольняться из-за штрафов во время локдауна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, киевские маршрутчики сегодня, 6 апреля, уже начали получать первые штрафы за перевозку людей без спецпропусков.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева Игорь Мойсеенко рассказал, что столичных водителей текущая ситуация не устраивает. Маршрутчики уже начали увольняться или просто уходить в отпуск из-за нежелания работать в таких условиях. Он отметил, что из-за новых карантинных ограничений ежедневно компании-перевозчики терпят убытки, суммы которых достигают не один миллион гривен.

"Если не найти решение, то перевозчики могут остановить свою работу", - резюмировал Моисеенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве на дорогах образовались многочисленные пробки. Кроме того, стало больше аварий, а таксисты "заломили" цены на поездки по столице - чтобы добраться из спального района в центр, придется заплатить около 500 грн. Такая ситация в столице возникла из-за введенного с 5 апреля локдауна. Во время усиленного карантина в Киеве пользоваться общественным транспортом могут только те, у кого есть спецпропуска.

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