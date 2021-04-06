В Украине разбушевалась сильная непогода
Как передает Politeka.net, кадры опубликовал Игорь Зинкевич в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Снежный коллапс сковал движение на Львовщине.
"Трасса Киев - Чоп, дорога не заснеженная, соответственно фур собралось достаточно много. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что обильный снегопад мешает движению транспорта и водители грузовых авто вынуждены пережидать непогоду на обочине.
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Стоит отметить, что во Львове 6 апреля наблюдается снежная погода, но из-за плюсовой температуры снег быстро тает.
Такая погода продержится до конца дня.
Стоит отметить, что в Харьковской области после дождей, которые прошли 4 апреля, увеличилась влажность приземного слоя воздуха и почвы. Из-за этого образовался туман. В некоторых местах видимость составляла меньше 50 метров.
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