В Украине разбушевалась сильная непогода

Как передает Politeka.net, кадры опубликовал Игорь Зинкевич в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Снежный коллапс сковал движение на Львовщине.



"Трасса Киев - Чоп, дорога не заснеженная, соответственно фур собралось достаточно много. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что обильный снегопад мешает движению транспорта и водители грузовых авто вынуждены пережидать непогоду на обочине.

Стоит отметить, что во Львове 6 апреля наблюдается снежная погода, но из-за плюсовой температуры снег быстро тает.



Такая погода продержится до конца дня.

Стоит отметить, что в Харьковской области после дождей, которые прошли 4 апреля, увеличилась влажность приземного слоя воздуха и почвы. Из-за этого образовался туман. В некоторых местах видимость составляла меньше 50 метров.

Напомним, что тепло длилось недолго: в Киев возвращаются холода, прогноз погоды на выходные.

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