В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального

Как передает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Так, он сообщил, что в Запорожской области было отменено решение о признании русского языка региональным. Данное решение уже вступило в силу.

"В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 № 2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины “Об основах государственной языковой политики”, на территории Запорожской области". В соответствии со статьей 255 КАС Украины, решение суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционную жалобу по ней было подано, то есть с 23.04.2021 года", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что 9 лет назад, в 2012 году, за предоставление русскому языку статуса регионального В Запорожском областном совете проголосовало 79 депутатов из 81.

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