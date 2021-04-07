Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала свои умения в синхронных танцах

Как пишет Politeka.net, Никитина обожает спорт и танцы. Красотка несколько лет назад присоединилась к "Женскому кварталу", где играет всегда сорвиголову. Не забывает актриса и о социальных сетях, где часто радует фанатов своим творчеством.

В этот раз Екатерина показала, как танцует вместе со своей подружкой. Никитина надела топ и штаны, позируя в пустой комнате. Девушки начали эффектно двигаться под музыку, впечатляя позами и пластичностью.

"Танец — это тайный язык души.

|Марта Грэхем|

"Ты беспощадна" к моим коленям. Но я все равно люблю тебя за эти танцы", - написала Никитина под фото.

Фанаты посмотрели ролик почти 2 тысячи раз и написали комментарии:

"Очень красиво", "Вау, это очень красиво", "Огонь", "Люблю".

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина в соблазнительном образе "белой королевы" удивила смелой позой.

Как можно заметить, девушка решила предстать в новом образе, которым смогла действительно удивить, ведь он был очень непохожим на ее предыдущие наряды. Даже прическа Катерины была другой. В стиле белоснежной королевы девушка блистала перед объективом коллеги и талантливого фотографа Марты Адамчук.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" томно выгнулась в роскошном платье, подразнив своим женским шармом

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