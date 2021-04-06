В Украине нужно запретить авиасообщение с другими станами и комендантский час
Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступила инфекционист и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу конца)
"То, что максимально разобщает, я поддерживаю", - отметила медик.
По ее словам, таким образом можно будет уберечься от распространения по Украине новых вирусных штамов.
В пример Голубовская поставила Великобританию, где закрыто авиасообщения.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Общенациональный локдаун: Степанов выступил с заявлением, "Будем просить граждан..."
Стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся..."
Остапчук изменился до неузнаваемости, придирчивый Данилко не сдержал эмоций: "Вова, наконец..."
Дорофеева сверкнула упругими ягодицами, отправив зрителей в «нокаут»: один образ откровеннее другого
"Они защищаются, хоть как-то", - отметила инфекционист.
Также медик отметила, что одной вакцинации населения в Украине будет недостаточно и нужно предпринимать новые меры.
"Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения коронавируса", - призвала инфекционист.
По ее словам, опоздание при введении ограничений будет стоять человеческих жертв.
"Во всем вменяемом мире понимают, что вакцинация - это один из компонентов противодействия заболеванию. Если только вакцинировать и больше ничего не делать, значит нужно понять, что мы будем в естественном инфекционном процессе, то есть максимально пострадавшим государством. ", - пояснила Голубовская.
Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают
А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты
Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего забирает жизнь одесситов: и это не коронавирус