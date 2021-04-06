В Украине нужно запретить авиасообщение с другими станами и комендантский час

Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступила инфекционист и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу конца)

"То, что максимально разобщает, я поддерживаю", - отметила медик.

По ее словам, таким образом можно будет уберечься от распространения по Украине новых вирусных штамов.

В пример Голубовская поставила Великобританию, где закрыто авиасообщения.

"Они защищаются, хоть как-то", - отметила инфекционист.

Также медик отметила, что одной вакцинации населения в Украине будет недостаточно и нужно предпринимать новые меры.

"Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения коронавируса", - призвала инфекционист.

По ее словам, опоздание при введении ограничений будет стоять человеческих жертв.

"Во всем вменяемом мире понимают, что вакцинация - это один из компонентов противодействия заболеванию. Если только вакцинировать и больше ничего не делать, значит нужно понять, что мы будем в естественном инфекционном процессе, то есть максимально пострадавшим государством. ", - пояснила Голубовская.

Отметим, что за прошедшие сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.