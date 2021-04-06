В Луцке мужчину могут посадить в тюрьму за то, что он крал продукты в супермаркете

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете ТРК "Аверс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Мужчину уже не раз ловили на краже, а ранее он был судим. Обычно, стоимость его "добычи" не превышала 500 гривен.

Во время заседания суда он полностью признал вину, а в свое оправдание заявил, что ему нечем было кормить семью. По его словам, ситуацию усугубляло еще то, что его жена попала в больницу.

"Приходилось заходить в магазин и взять там хоть того мяса, чтобы было жене в больницу что-то приготовить, и старшей дочке, и самому что-то поесть, потому что фактически все деньги шли на больницу. Еще и в долги залез и кредиты брал", - рассказал мужчина.

Мужчине теперь грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Отметим, что эксперты прогнозируют подорожание стоимости некоторых видов мяса и сала на 10% в Украине.