В Луцке мужчину могут посадить в тюрьму за то, что он крал продукты в супермаркете
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете ТРК "Аверс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мужчину уже не раз ловили на краже, а ранее он был судим. Обычно, стоимость его "добычи" не превышала 500 гривен.
Во время заседания суда он полностью признал вину, а в свое оправдание заявил, что ему нечем было кормить семью. По его словам, ситуацию усугубляло еще то, что его жена попала в больницу.
"Приходилось заходить в магазин и взять там хоть того мяса, чтобы было жене в больницу что-то приготовить, и старшей дочке, и самому что-то поесть, потому что фактически все деньги шли на больницу. Еще и в долги залез и кредиты брал", - рассказал мужчина.
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Мужчине теперь грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
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