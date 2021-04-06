Известная украинская певица Слава Каминская, звезда "НеАнгелов", показала и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, Слава отдыхала в Египте и только сейчас вернулась в Украину. Красотка активно делилась кадрами из отпуска, восхищая огромное количество фанатов. В сторис Инстаграм девушка решила рассказать, как закончился отпуск.

На кадрах Слава показала чемодан, который получила после перелета. Все было бы хорошо, если не считать сломанное колесо на нем.

"Из Хургады прилетают чемоданы только так. Кирюша, ты не один, теперь у твоего чемодана тоже есть трехколесный друг", - сказала Каминская.

"Короче, ребята, берегите свои колеса, которые летят из Хургады, потому что это не единственный случай у Кирюшки и еще у нашей знакомой, в директе мне написали, Кирюше написали", - добавила красотка в сторис.

Сообщалось, что известная певица Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру и преобразилась.

Недавно в своем микроблоге в Instagram Слава опубликовала яркое фото в новом образе, а в подписи к нему обратилась к поклонникам. На новом снимке красотка появилась в узких черных лосинах и темной блузке с интересным декором, а на сверху на плечо накинула зеленый атласный пиджак.

Напомним, жаркая Каминская из "НеАнгелов" впечатлила формами в купальнике, скрывшись на далеком курорте

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