В Украине уже в ближайшее время ожидают новую вспышку коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост министра здравоохранения Максима Степанова в соцсети.

Так, глава МОЗ рассказал, что в эфире одного из украинских телеканалов он привел пример, как карантинные ограничения влияют на уменьшение уровня заболеваемости вирусом COVID-19.

В частности, по его словам, в Ивано-Франковской области по состоянию на 1 марта было занято 82,5% коек с кислородом. После усиления противоэпидемических мер за месяц количество занятых коек снизилось до 38,5%.

"Думаю, постепенно мы будем ослаблять эти ограничения и выводить область из "красной зоны", - написал он.

При этом Степанов подчеркнул, что после 15 апреля в стране ожидается обострение ситуации с ковидом. На фоне этого он призвал украинцев не пренебрегать средствами защиты и избегать скопления людей.

"Но в целом по стране до 15 апреля мы ожидаем роста уровня заболеваемости. Поэтому сегодня, как никогда, всем нужно быть бдительными, внимательными, пользоваться средствами защиты, избегать скоплений людей, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих", - добавил он.

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