Известная актриса Татьяна Песик, звезда "Женского квартала", показала свою пластику
Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик является одной из самых популярных актрис "Женского квартала". За красоткой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где девушка регулярно делиться интересным контентом.
На видео, которое Татьяна опубликовала в Инстаграм, девушка показалась в топе, шортах и ботфортах. Девушка стояла у стены, начиная демонстрировать гибкость. Кадры получились довольно эффектными, но актриса подписала их с юмором:
"Как хорошо, что вы не слышите хруст в коленях".
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Фанаты посмотрели ролик более 15 тысяч раз и написали комментарии:
"Танечка, самая горячая в мире, ну, как всегда", "Матрица", "Суперовая", "Завораживающая", "Ничего себе", "Очень круто", "Огонь, музыка идеально подходит", "Ля, что творит, соблазняет пацанчиков", "Я думаю, чего музыка так громко играет", "Никитину в пару", "А чего хрустят коленки, а, Танюша?".
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