Вот вам и весна...

В Украине ожидается несвойственная погода для весны

Прогнозом на ближайшее время поделилась ведущий синоптик Гидрометцентра Наталья Голеня, сообщает "Украина 24".



По словам специалиста, причиной прихода холодов и снега, станет арктический воздух, который придет в Украине с северо-запада Европы и встретится с теплым воздухом.

Синоптик отметила, что температура снизится с 16 до 8-10 градусов тепла.

Более того, по словам синоптика, высота снежного покрова может достигать почти метра.

"Больше всего снега у нас на западе, там уже 1-5 см снега местами, особенно на Прикарпатье. В Карпатах до 15 см, а на высокогорье даже 60-80 см снега", - отметила специалист Гидромедцентра.

Хоть начало апреля 2021 и порадовало украинцев теплой погодой и слабыми дождями, но это продлится недолго.

Согласно прогнозам синоптиков, после десятого числа в Украину вернутся заморозки, погода станет переменчивой - смена похолоданий и потеплений будет происходить каждые пять дней.





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