8 апреля православная церковь отмечает день Гавриила и Василия

Архангел Гавриил считался особо приближенным к Богу.

В народе его нарекли Благовестом поскольку именно он возвестил о рождении Иисуса Марией.

Считается, что на Архангела Гавриила люди могут избавиться их от простуды и лихорадки, а молитва 8 апреля способна не только оградить от физической хвори, но и оградить от душевных терзаний.

Что нельзя делать на Благовеста 8 апреля:

прясть;

жадничать;

пересчитывать отложенные деньги;

ходить с распущенными волосами;

просить в долг продукты: муку, соль, сахар;

выбрасывать остатки еды;

ходить во вчерашней одежде.

В народе верили, какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.

Заморозки в этот день говорили о том, что весна будет холодной, а лето придет еще нескоро.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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