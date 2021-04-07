8 апреля православная церковь отмечает день Гавриила и Василия

Архангел Гавриил считался особо приближенным к Богу.

В народе его нарекли Благовестом поскольку именно он возвестил о рождении Иисуса Марией.

Считается, что на Архангела Гавриила люди могут избавиться их от простуды и лихорадки, а молитва 8 апреля способна не только оградить от физической хвори, но и оградить от душевных терзаний.

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Что нельзя делать на Благовеста 8 апреля:

  • прясть;
  • жадничать;
  • пересчитывать отложенные деньги;
  • ходить с распущенными волосами;
  • просить в долг продукты: муку, соль, сахар;
  • выбрасывать остатки еды;
  • ходить во вчерашней одежде.

погода, весна, зима, солнце

В народе верили, какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.

Заморозки в этот день говорили о том, что весна будет холодной, а лето придет еще нескоро.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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