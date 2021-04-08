Известная певица Ани Лорак блеснула бюстом в стильном образе
Популярная артистка ведет активную творческую деятельность, не забывая хвастаться фигурой, пишет Politeka.net. Говорят, что красотка склонна к полноте, именно поэтому ей приходится прикладывать не малые усилия, чтобы ее фигура была безупречной.
В прошлом году, когда закрылись все спортзалы во время локдауна, красотка набрала вес, но позже Ани взяла себя в руки - она стала правильно питаться и ходить на тренировки. Результат "налицо" - сейчас артистка выглядит восхитительно.
На одном из последних фото в Инстаграм красотка подчеркнула стройную талию черным жакетом. Из выреза выставился пышный бюст. Певица была в брючках, а на ее шее блестело элегантное украшение.
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"Меня часто спрашивают о секретах красоты. Секрет один — наполняйте себя изнутри🙏🏻
Внешность — всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить, но никакой макияж не способен на 100% скрыть душевную пустоту.
Слушайте себя, развивайтесь, ищите внутренний баланс — это самый верный путь к красоте❣️", - написала певица.
За час публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев:
"Ну какие же верные слова, Каролина!🥰 Красотка!", "Какая же офигенно красивая😍", "Красивейшая! 😍 Спасибо за ваши мудрые советы, всегда прислушаюсь. 🙏", "Каролина, вы такая красивая! один из любимых ваших образов🖤", "Ты как цветок, нежна и красива❤❤❤🌹🌹🌹", "какие правильные слова ❤️🙏🏼 восхищаюсь вами! ❤️❤️❤️".
Напомним, Ани Лорак выставила напоказ опухшие губы-вареники после филлеров: "Куда-то занесло".
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