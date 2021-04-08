В Украине разрабатывают систему, которая позволит депутатам голосовать с помощью телефона
С таким заявлением выступил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "КП".
По его словам, такое нововведения будет распространиться и на Кабмин.
"У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - отметил министр.
Федоров отметил, что закон, который обязывает депутата голосовать именно в зале пленарных заседаний нужно будет изменить.
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По его словам, система будет распознавать личность нардепа, который заходит в приложение.
"Во-первых, они должны будут проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID. А во-вторых, это ж персональная ответственность парламентария", - пояснил Федоров.
Напомним, в Украине узаконили цифровые паспорта. За соответственный законопроект отдали голоса 302 нардепа.
Для того чтобы получить электронный паспорт, на свой телефон нужно скачать официальное приложение "Дія".
Уже с 23 августа все организации и учреждения должны будут принимать такой документ от граждан в случае необходимости.
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