Как вам такая инновация?

В Украине разрабатывают систему, которая позволит депутатам голосовать с помощью телефона

С таким заявлением выступил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "КП".

По его словам, такое нововведения будет распространиться и на Кабмин.

"У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - отметил министр.

Федоров отметил, что закон, который обязывает депутата голосовать именно в зале пленарных заседаний нужно будет изменить.

По его словам, система будет распознавать личность нардепа, который заходит в приложение.

"Во-первых, они должны будут проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID. А во-вторых, это ж персональная ответственность парламентария", - пояснил Федоров.

Напомним, в Украине узаконили цифровые паспорта. За соответственный законопроект отдали голоса 302 нардепа.

Для того чтобы получить электронный паспорт, на свой телефон нужно скачать официальное приложение "Дія".

Уже с 23 августа все организации и учреждения должны будут принимать такой документ от граждан в случае необходимости.

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