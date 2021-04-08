Также непогода разгулялась и в Карпатах. На вершине горы Поп Иван температура опускалась до -13.
Хоть начало апреля 2021 и порадовало украинцев теплой погодой и слабыми дождями, но это продлится недолго.
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Согласно прогнозам синоптиков, после десятого числа в Украину вернутся заморозки, погода станет переменчивой - смена похолоданий и потеплений будет происходить каждые пять дней.
Напомним, что дожди и морозы разделят Украину на зоны, кому не повезет: «похолодает до -4 и…».
Как сообщала Politeka, толпы людей снова вышли на одесские пляжи, видео: "Не помешали карантин и непогода".
Также Politeka писала, что непогода обрушится на харьковчан, синоптики предупредили о грозах: "накроет туман, а потом...".