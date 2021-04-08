В Украину вернулась настоящая зима

Как передает Politeka.net , кадры с места опубликовал председатель Селятинского общины Валерий Полянчук на своей страничке Facebook.

"Пора уже весенняя, а хозяйничает полным ходом зима. 08.04.2021. Село Верхний Яловец, расположенное под горой Яровица, что на Буковине", - говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов Полянчук опубликовал фото заснеженных склонов и термометра, на котором ртутный столбик опустился до -17 градусов.