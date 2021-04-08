В Украину вернулась настоящая зима
Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовал председатель Селятинского общины Валерий Полянчук на своей страничке Facebook.
"Пора уже весенняя, а хозяйничает полным ходом зима. 08.04.2021. Село Верхний Яловец, расположенное под горой Яровица, что на Буковине", - говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов Полянчук опубликовал фото заснеженных склонов и термометра, на котором ртутный столбик опустился до -17 градусов.

Также непогода разгулялась и в Карпатах. На вершине горы Поп Иван температура опускалась до -13.

Хоть начало апреля 2021 и порадовало украинцев теплой погодой и слабыми дождями, но это продлится недолго.

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Согласно прогнозам синоптиков, после десятого числа в Украину вернутся заморозки, погода станет переменчивой - смена похолоданий и потеплений будет происходить каждые пять дней.

Напомним, что дожди и морозы разделят Украину на зоны, кому не повезет: «похолодает до -4 и…».

Как сообщала Politeka, толпы людей снова вышли на одесские пляжи, видео: "Не помешали карантин и непогода".

Также Politeka писала, что непогода обрушится на харьковчан, синоптики предупредили о грозах: "накроет туман, а потом...".