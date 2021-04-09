Жена известного хореографа, судьи танцевального шо "Танці з зірками" Влада Ямы, Лилия,похвасталась утренним мейкапом

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Лилия разместина начало своего утра. Девушка показала сперва будильник, а потом уже сделанній макияж. Красотка подчеркнула свои глазки тенями, контуром и тушью.

Для губ Лилия выбрала прозрачный блеск, немного увиличивающий ее пухленькие губки.

"С 6:00 делать такой макияж🤪🙈 Это я🙋🏻‍♀️", - написала Лилия в комментарии к посту. Но после добавила, включив оригинальную маску-очки из пальце, показывающих знак "окей": "Все тип-топ".

Известно, что Лилия достояная пара своему зездному супругу. Она на ровне с ним развивается, и успевает не только воспитывать маленького сына. нои следить за собой.

Кроме того Лилия чудесная хозяйка, она часто делится рецептами на своей странице в Инстаграм. Недавно она опубликовала пост, в котором поделилась секретом своих вкусных десертов. Как указала девушка, эти блюда не вредят ни здоровью, ни фигуре. Лилия с радостью поделилась рецпетом своих "правильных" кексов.

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