В Днепре переполнены реанимации больными коронавирусом

Об этом в эфире рассказал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По словам врача, сейчас очень много тяжелых больных прибывает в больницу Мечникова - она перегружена в три раза.

"Каждый день мы госпитализируем 20-25 тяжело больных пациентов. Реанимация перегружена", - говорит Рыженко.

Реаниматологам приходится работать сутками, медики устали.

"В больнице мы учим не только терапевтов, инфекционистов, кардиологов, но и лечить пошли хирурги и травматологи. Они прошли курс обучения", - рассказывает Рыженко.

К слову, по Украине за время пандемии инфекцию выявили у 1 823 674 граждан (19 676 случаев за сутки), из них 36 381 — умерли, 1 395 104 — смогли побороть заболевание.

За последние сутки, 8 апреля, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве (1864), а также Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

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