Украинка Ирина Деха триумфировала на соревнованиях в России

Как передает Politeka.net, 24-летней харьковчанке удалось завоевать три золотые награды чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В весовой категории до 76 кг, Ирина одержала победы в рывке (113 кг), толчке (135 кг), а также по сумме многоборья - 248 кг.



Пьедестал украинка разделила со спортсменками из России: Яна Сотиева и Анастасия Романова заняли второе и третье место соответственно.

Ранее мы сообщали, что еще одна украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг выиграла "золото" чемпионата Европы в Москве.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.