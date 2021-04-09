Украинка Ирина Деха триумфировала на соревнованиях в России
Как передает Politeka.net, 24-летней харьковчанке удалось завоевать три золотые награды чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В весовой категории до 76 кг, Ирина одержала победы в рывке (113 кг), толчке (135 кг), а также по сумме многоборья - 248 кг.
Пьедестал украинка разделила со спортсменками из России: Яна Сотиева и Анастасия Романова заняли второе и третье место соответственно.
Ранее мы сообщали, что еще одна украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг выиграла "золото" чемпионата Европы в Москве.
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