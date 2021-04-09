10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Илариона

С помощью молитвы он низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.

Наши предки верили, что в этот день терял свою силу Степанов венок, который обычно всей семьей плели 15 августа. Его приносили в избу и вешали на епитимье. Считалось, что он охраняет дом от болезней и неудач.

Когда член семьи болел, от венка отрывали стебли и обливали кипятком. Добрый дух цветущего луга, помогал человеку одолеть недуги.

Приметы в этот день:

Идет дождь - год будет урожайным.

Услышать глухой и продолжительный раскат грома – к затяжным дождям.

Утром туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.

Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.

В народе считали, что в 10 апреля нельзя врать, ссориться и употреблять алкоголь.





Отметим, что праздник Пасхи в этом году у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.

Поэтому украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

Как сообщала Politeka, Филарет назвал причину появления вируса в мире: "За это Бог сжег Содом и Гоморру".

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