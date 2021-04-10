Певица Настя Каменских похвасталась новыми фото из солнечной Мексики, куда рванула без Потапа

Как известно, Настя с подружками и мамой отправилась в Южную Америку снимать реалити "Девочки рулят". Звезда настолько загорелась идеей женской солидарности, что даже не взяла с собой супруга.

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка показала новые фото на своей странице в Инстаграм.

Каменских позировала в мини-топе и пестрой пляжной повязке на бедрах, демострируя загорелое тело. Образ она дополнила изящными украшениями и шляпой.

«Спонтанные решения часто ведут нас к лучшим моментам в жизни. Согласны?» - обратилась артистка к фолловерам.

«Не всегда предскажешь судьбу, и дороги порою запутанны...», «Полностью согласен. Отлично выглядите», «Какая сочная», «Обожаю», «Красотка», - пишут в комментариях.

Настя ранее рассказала, что отправилась в Мексику, чтобы провести перезагрузку-девичник. При этом, по ее словам, не все пошло по плану: поспешные сборы, подготовка, съемка, жесткий график, удаленная работа, сюрпризы (не всегда приятные).

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