Семейная пара Никита Добрынин и Дарья Квиткова, участвовавшая на телешоу «Холостяк-9» продолжают делится ярким контентом вдали от родины
Как известно, супруги, которые находятся в ожидании малыша, сейчас укатили на отдых в Дубаи в ОАЭ.
У себя в Инстаграм, беременная Дарья активно выкладывает заграничные снимки, на которых демонстрирует свой огромный живот, а также делится своими мыслями, передает Politeka.net
На последней серии фотографии девушка решила показать себя без макияжа фильтров.
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Она попозировала в кремовом платье, больше похожем на халат, на берегу моря.
Изюминкой снимков стало солнце над головой Даши, которое напоминает нимб.
«И второй по «главности» мужчина моей жизни🤍
наслаждаться жизнью в моменте и просто быть🤍
p.s. фото без фильтров. фотографирует муж», - сообщила она.
Фолловеры по достоинству оценили фотоснимки, отметив, что беременность Даше Квитковой к лицу.
"Вы стали в беременность особенно нежной😍",
" Это так волшебно! Ты прекрасна! ❤️❤️❤️",
" У вас как нимб 👏",
" Вау какая вы красивая😍🔥🔥🔥, беременность вам к лицу", - высказалаись в комментариях.
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