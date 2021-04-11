Астролог Павел Глоба напророчил удачу этой весной трем знакам зодиака – Девам, Весам и Водолеям

Астрологический прогноз от известного астролога Павла Глобы пророчит невероятную удачу трем знакам Зодиака. Здорово повезет этой весной Девам, Весам и Водолеям. Об этом пишет slovofraza.

Дева

Девы в апреле и даже до конца весны могут смело ставить перед собой самые амбициозные планы и цели. Глоба пророчит, что для этого знака Зодиака не существует ничего не возможного в этот период года. Но также очень важно верить в себя и в свой успех, тогда все обязательно удастся. Астролог уверят, что Девы достигнут высот во всех сферах жизни, но также стоит не забывать о мелочах – в них истина.

Весы

В этом апреле Весам удастся по полной программе раскрыть свой творческий потенциал, продвинуться в любимом занятии, увлечениях и работе. Этот весенний период станет очень продуктивным для Весом. Но в то же время астролог предупредил о некоторых проблемах в любовных делах – в этой ситуации лучше переждать бурю и не идти на рожон. А если у вас возникнет желание уединится и отгородится от всех, то не отказывайте себе в этом, посвятите время себе и своим мыслям.

Водолей

Водолеи будут на коне весь апрель, удача будет преследовать их во всех жизненных вопросах. Вы научитесь отличать искренние чувства от фальшивых, а плохих людей от хороших. Звезды могут завести жизнь Водолеев в совершенно новое русло, а это подарит новые эмоции и возможности. Астролог рекомендует не соглашаться на малое и ставить амбициозные цели, но при этом объективно оценивать свои силы.

Напомним, Астролог Павел Глоба предрек денежный апрель четырем знакам Зодиака: кому суждено разбогатеть.

Как сообщала Politeka, Астролог Павел Глоба предупредил четыре знака Зодиака о грядущих неудачах: "Все может пойти под откос".

Также Politeka писала, Астролог Глоба предрек начало белой полосы в жизни четырех знаков Зодиака: "Звезды в идеальном положении".