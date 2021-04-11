В зоне проведения ООС боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец получил ранения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Раненый боец доставлен в медучреждение, его состояние - средней степени тяжести.
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По данным штаба, боевики совершили 9 обстрелов позиций украинских защитников. Кроме того был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 07:00 утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было.
Ранее мы писали, что в Сумской области провели в последний путь 23-летнего украинского бойца Максима Стеблянко, погибшего на этой неделе на Донбассе.
Похороны солдата 1-ой отдельной танковой Сиверской бригады прошли в его родном городе Лебедин, сообщает Оперативное командование «Север» .
Максим Стеблянко погиб в зоне ООС 6 апреля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Он служил в 1-й отдельной танковой бригаде с 2020 года и был водителем механизированного взвода.
Напомним, Украина вновь несет потери на Донбассе, завязались ожесточенные бои.
Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".