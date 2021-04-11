В зоне проведения ООС боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Раненый боец доставлен в медучреждение, его состояние - средней степени тяжести.

По данным штаба, боевики совершили 9 обстрелов позиций украинских защитников. Кроме того был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 07:00 утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было.

Ранее мы писали, что в Сумской области провели в последний путь 23-летнего украинского бойца Максима Стеблянко, погибшего на этой неделе на Донбассе.

Похороны солдата 1-ой отдельной танковой Сиверской бригады прошли в его родном городе Лебедин, сообщает Оперативное командование «Север» .

Максим Стеблянко погиб в зоне ООС 6 апреля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Он служил в 1-й отдельной танковой бригаде с 2020 года и был водителем механизированного взвода.

Напомним, Украина вновь несет потери на Донбассе, завязались ожесточенные бои.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".