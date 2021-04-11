Беременная в третий раз певица Альбина Джанабаева порадовала публику новым фото с мужем Валерием Меладзе

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала милые шалости с любимым.

Альбина недавно призналась о скором пополнении. От Валерия у нее уже есть двое сыновей — 17-летний Константин, родившийся, когда Меладзе был еще женат на другой женщине, и 6-летний Лука.

От предыдущего брака у Валерия осталось трое дочерей, самой старшей из которых исполнилось 30 лет.

Пол будущего ребенка пара пока держит в секрете.

На опубликованном фото Альбина позировала в черном вечернем платье с оригинальной зоной декольте, выполненной из рюш. Приятным бонусом стало то, что на ней было бюстгальтера. Яркий макияж с акцентом на губы и идеальная укладка дополнили роскошный образ. Валерий был в белой рубашке и черной жилетке с галстуком.

Певица прильнула к мужу, положив голову ему на плечо и улыбнувшись.

"Воскресенье... С любимыми ❤️ А как у вас?", - подписала кадр звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Вы очень красивая пара 🔥🔥Счастья вам и любви бесконечной❤️"

"Плачу.. какая красотаааа🥺😭♥️ Милота🔥🤤"

"Вы такие прикольные ! Удачных выходных 🔥❤️😍"

"Ух ты какие 🔥🔥🔥"

"увела мужика из семьи от детей и рада... жди бумеранга"

"а как насчет того, "на чужом несчастье...?"

"Альбиночка Королева!❤️ Как у нас? Любимая занята!😂😂😂 Всё хорошо. Любим тебя сильно, сильно, сильно!😍😍😍 Правда, будьте счастливы ребята!"

"Готовка уборка дома и тоже с любимыми... 👏"

Напомним, что похорошевшая Джанабаева встретила утро на подоконнике, а не в постели с Меладзе: "Ну все, теперь точно...".

Также Politeka писала, что 41-летнюю жену Меладзе Джанабаеву в тесном боди заподозрили в беременности: "Такая особенная, взгляд другой".