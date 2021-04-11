До своего 100-летия британский принц Филипп не дожил всего два месяца

Как сообщает Politeka.net, на днях Букингемский дворец сообщил о смерти мужа Королевы Елизаветы II принца Филиппа. Из-за пандемии похоронная церемония британского монарха пройдет по другим правилам, без массовых собраний людей.

Биограф британской королевской семьи Ричард Кей рассказал изданию Daily mail о том, как прошли последние дни жизни принца Филиппа. По его словам, монарх после выписки из больницы решил умирать дома, и возвращаться к врачам сразу отказался. Рядом с ним все время была Королева Елизавета II, она пыталась уделить умирающему мужу как можно больше времени.

Также биограф рассказал, что расписание дня было подстроено под состояние принца. Трапезы были устроены только, когда Филипп мог присоединиться к жене за обеденным столом. Но большую часть времени он проводил в собственной спальне с видом на Восточную террасу Виндзорского замка, монарх много спал в свои последние дни. Однако, были моменты, когда он полностью приходит в себя и мог общаться с Елизаветой.

"У него было только одно стремление: он был полон решимости не закончить свои дни в больнице", - отметил Ричард Кей. По его словам, после возвращения домой принц Филипп наотрез отказался возвращаться в больницу.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри возмутили внешностью над могилой мужа королевы Елизаветы II: "Со связкой бананов и...".

Как сообщала Politeka, Отречение Елизаветы II от престола из-за смерти мужа: в Британии раскрыли возможность перемен.

Также Politeka писала, Известна первая реакция Меган Маркл и принца Гарри на смерть мужа королевы Елизаветы II: "Спасибо за...".