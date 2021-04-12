"Холостяк 9" Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой продолжают делиться яркими эмоциями с отдыха в ОАЭ

Как передает Politeka.net, 33-летний ведущий и бывший редактор мужского глянца опубликовал свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал, как они с возлюбленной покорили высочайшее здание мира, а также расслабляются у бассейна.

Экс-холостяк Добрынин решил устроить беременной супруге мини-приключение, неожиданно объявив о поездке за рубеж. Даша до последнего момента ничего не знала об отпуске и даже не представляла, куда они полетят. Добрынин повез любимую в Дубай, где она еще ни разу не была.

В своих "сториз" Никита поделился эмоциями от посещения "Бурдж-Халифа" - самого высокого здания в мире.

"Просто невероятной силы энергия сейчас вокруг. Взрывает голову, 148 этаж! Мы находимся на самой высокой точке мира. Это невероятно красиво, хочется показать намного больше... город где-то там внизу, суматоха, а здесь очень тихо... Представляете, когда все было пустыней", - не удержался Добрынин.

После головокружительного подъема парочка решила расслабиться возле бассейна. "Холостяк" показал свою беременную супругу в голубом мини-бикини. Девушка поглаживала рукой животик и смотрела куда-то в сторону.

"Ну, красотка же", - подписал кадры Никита.

Затем он окликнул возлюбленную, протянув к ней руку: "Зайка, иди сюда, отдай мои очки, вообще..."

Даша, хоть и с улыбкой, возмутилась дерзким поведением мужа:

"Ты нормальный? Я думала ты меня сейчас будешь...", - сказала она, представив, будто возлюбленный гладит ее по щеке.

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