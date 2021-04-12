В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится - ожидаются дожди и даже мокрый снег

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, ведущий синоптик Украинского Гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что над территорией страны поочередно пройдут два циклона, которые принесут дожди, мокрый снег и похолодание. Следующие выходные, 17 и 18 апреля, обещают быть пасмурными и прохладными.

По словам синоптика, ухудшение погоды связано сразу с двумя циклонами, которые движутся по направлению к Украине. Они накроют страну один за другим, "по очереди".

"Идет перемещение активных фронтов, циклонов через территорию страны. Направления разные - сначала активный циклон будет двигаться с юга, затем с запада, и это приведет к неустойчивому характеру погоды", - отметил синоптик.

Ожидается, что первый циклон зайдет на территорию страны уже в среду, 14 апреля, во второй половине дня. Сначала ухудшится погода в южных регионах и на побережье Черного моря.

"Большую часть территории Украины он охватит уже в четверг, 15 апреля - с осадками", - сказал синоптик.

В четверг и пятницу, 15 и 16 апреля, температура опустятся до 4-10 градусов выше нуля ночью и до 11-17 градусов днем. Холоднее всего будет на северо-западе страны.

С 16 апреля произойдет еще одно понижение температуры - она опустится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущими днями. То есть ночью возможен 0 градусов, а днем воздух не будет прогреваться выше 13 градусов тепла.

Синоптик отметил, что дожди ожидаются на большей части территории страны с четверга, 15 апреля, по воскресенье, 18 апреля. Но экстремальных погодных явлений, в том числе ливней, не прогнозируется.

А вот в западных областях Украины во второй половине недели может выпасть мокрый снег.

"На западе Украины возможен дождь с мокрым снегом. Конечно, снегом не засыплет, но дождь будет чередоваться с мокрым снегом смешанной фазы. Наибольшая вероятность снега 16-18 числа", - сказал Мурмыло.

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