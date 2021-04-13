Певица Настя Каменских похвасталась идеальным утром за столом, позируя в халатике рядом с экзотичными вкусностями

Сейчас Настя активно занимается созданием своего реалити-шоу в Мексике, куда отправилась вместе с мамой, лучшей подругой и двумя помощницами. По словам Каменских, она нуждалась в перезагрузке и этот отдых с работой поможет ей переосмыслить все.

Теперь почти каждый день Настя показывает интригующие кадры из отдыха, хвастается фигурой и удивляет неординарными выходками. В этот раз на сонном утреннем фото Настя в простом тоненьком халатике решила покрасоваться перед фанатами.

Сидя за столом, на котором выставлены вкусные экзотичные плоды, звезда мило позировала, демонстрируя естественную красоту. Чтобы сделать акцент на лице без макияжа, Каменских поднесла к нему руки, приподнимая подбородок.

«Доброе утро ☀️Сегодня в 10:00 выйдет 2-я серия моего youtube реалити #ДевочкиРулят Ждете?», - написала Настя.

Фанаты сразу ответили: «Настюх, ты лучшая; Конечно; Очень❤️; Так🔥😍; Ураааааа❤️; Папайя 🤤🤤🤤; Очень 😍; Доброе утро сладкая❤; Очень🔥;Да очень❤;Очень красивая🔥; похоже очередь выстроилась выпуски смотреть; Фотка а на ней красотка😍😍; Красотка🔥; Композиция на столе по Фрейду?».

Отметим, что недавно поклонники всерьез заподозрили Настю в беременности. На фото из Мексики Настя позировала в леопардовом бикини. При этом был виден внушительный животик. Известно, что Каменских ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и правильно питается. Именно поэтому фанаты сразу же нашли причину появившегося пузика.

"Станешь мамой?", "Настя, вас можно поздравить? Кажется, у вас появился животик", "Я уверена, что ты беременна!", - написали фаны в сети.

Напомним, что довольная Каменских в крошечном платье обтянула самые сочные места: "Ну роскошная бэйба".

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