Под Киевом жена выставила из дома своего пожилого мужа

Как передает Politeka.net, историю 75-летнего Валентина Николаевича с села Вишенки рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

С женщиной в гражданском браке он прожил более 10 лет, а затем к ним переехала ее дочь и мужчину выгнали из дома.

Теперь он вынужден жить в металлической будке.

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"Сначала мне сказали уходи, а потом моей собаке", — поделился Валентин Иванович.

По словам соседей, которые кормят мужчину, у него была пенсия 8 тысяч гривен, но из-за жены и дочери ему не доставалось ни копейки.

В сельсовете пообещали пристроить Валентина Николаевич сначала в больницу, а потом в дом престарелых.

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Напомним, бездомные превратили харьковский парк в свалку.

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