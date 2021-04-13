Под Киевом жена выставила из дома своего пожилого мужа

Как передает Politeka.net, историю 75-летнего Валентина Николаевича с села Вишенки рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

С женщиной в гражданском браке он прожил более 10 лет, а затем к ним переехала ее дочь и мужчину выгнали из дома.

Теперь он вынужден жить в металлической будке.

"Сначала мне сказали уходи, а потом моей собаке", — поделился Валентин Иванович.

По словам соседей, которые кормят мужчину, у него была пенсия 8 тысяч гривен, но из-за жены и дочери ему не доставалось ни копейки.

В сельсовете пообещали пристроить Валентина Николаевич сначала в больницу, а потом в дом престарелых.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове возле одного из местных озер поселились двое мужчин без определенного места жительства, причем один из них без ноги. За несколько месяцев они превратили живописный берег в свалку.

Напомним, бездомные превратили харьковский парк в свалку.

Как сообщала Politeka, Киев захватили наркоторговцы, полиция бездействует.

Также Politeka писала, что родителям-наркоманам со Львова грозит смехотворное наказание.