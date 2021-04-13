Под Киевом жена выставила из дома своего пожилого мужа
Как передает Politeka.net, историю 75-летнего Валентина Николаевича с села Вишенки рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
С женщиной в гражданском браке он прожил более 10 лет, а затем к ним переехала ее дочь и мужчину выгнали из дома.
Теперь он вынужден жить в металлической будке.
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"Сначала мне сказали уходи, а потом моей собаке", — поделился Валентин Иванович.
По словам соседей, которые кормят мужчину, у него была пенсия 8 тысяч гривен, но из-за жены и дочери ему не доставалось ни копейки.
В сельсовете пообещали пристроить Валентина Николаевич сначала в больницу, а потом в дом престарелых.
Ранее мы рассказывали, что в Харькове возле одного из местных озер поселились двое мужчин без определенного места жительства, причем один из них без ноги. За несколько месяцев они превратили живописный берег в свалку.
Напомним, бездомные превратили харьковский парк в свалку.
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Также Politeka писала, что родителям-наркоманам со Львова грозит смехотворное наказание.