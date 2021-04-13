Украинка оставили достойную работу и отправились спасать бойцов ВСУ на фронт

Как передает Politeka.net, историю Марии и Елизаветы из Ровенщины рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Младшие сержанты проходят службу в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ.
Обе девушки оставили хорошую работу в гражданских больницах и выбрали путь военных ангелов-спасителей.

На их счету – спасенные жизни, обстрелы и вытащенные ребята из поля боя.

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"Я просто не могла оставаться в стороне, когда в мою больницу ежедневно приходили раненые и искалеченные русской «братской любовью» люди. Я поняла, что моё место рядом с ними, там – на фронте", - поделилась Мария.

Елизавета убеждена, что ока в Украине идет война, войску нужны все силы нашего народа.

"Легче всего, сидя во Львове или Тернополе, написать в Фейсбуке, что ты патриот. А потом, услышав о начале призыва, прятаться по углам, как таракан на кухне, от повестки. Поэтому, наверное, я здесь", - отметила военный медик.

Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"

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