На их счету – спасенные жизни, обстрелы и вытащенные ребята из поля боя.

"Я просто не могла оставаться в стороне, когда в мою больницу ежедневно приходили раненые и искалеченные русской «братской любовью» люди. Я поняла, что моё место рядом с ними, там – на фронте", - поделилась Мария.

Елизавета убеждена, что ока в Украине идет война, войску нужны все силы нашего народа.



"Легче всего, сидя во Львове или Тернополе, написать в Фейсбуке, что ты патриот. А потом, услышав о начале призыва, прятаться по углам, как таракан на кухне, от повестки. Поэтому, наверное, я здесь", - отметила военный медик.