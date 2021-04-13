Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка знаменитой певицы Софии Ротару, поделилась кадрами идеального выходного

Молодая красавица, начинающая певица и модель, привыкла ко вниманию в сети. Последние несколько лет Соня учится в Нью-Йорке. Сейчас она занимается в известной школе дизайна, но это не мешает ей заниматься творчеством и уделять внимание себе. В этот раз Евдокименко решила устроить солнечную прогулку, покоряя пейзажами.

Внучка Ротару изумила не только фигурой в простой серой толстовке-топе с укороченным низом. Девушка продемонстрировала плоский живот и ярко поулыбалась на камеру. А затем перевела объектив, хвастаясь идеальным видом, открывающимся с той точки обзора, где она стояла.

Также София показала солнечную и довольно удачную утреннюю пробежку. Перед камерой довольная девушка позировала в коротеньком черном топе и мини-шортиках. Волосы она просто завязал, а на лице не было и следа от макияжа.

"Пришло время пошевелиться", - написала на фото Соня.

«Островные чувства; Ох, красавица; Beautiful😍; Волшебно!😍; чудесная», - пишут пользователи сети.

Также в еще один теплый солнечный день Соня решила выйти на прогулку в Центральный парк Нью-Йорка, и устроить себе фотосессию на фоне цветущих деревьев. На фото Соня прилегла на газон и соблазнительно наклонила шею, демонстрируя свои роскошные волосы.

Девушка позирует в светло-голубом джинсовом комбинезоне. Она расстегнула его верхние пуговицы и слегка приспустила наряд с плеч.

«Милая», «Ну очень красивая!», «Нравится! Летние вайбы», «Какая красота», «Потрясающе», - пишут люди в комментариях к фото.

Напомним, соблазнительная внучка Ротару поманила в темноту, томно распахнув плащик: "Ничего себе, взгляд Софии Михайловны...".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".

Также Politeka писала, что внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой: «Вызовите полицию…».