Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, показала забавное видео в соцсети, но нарвалась на критику

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария активный пользователь Instagram, где часто радует публику яркими фото и видео из своей жизни. Так, в этот раз юная красотка выложила в сеть забавное видео, в котором за несколько секунд показала, как проходит ее день. Однако, реакция пользователей сети на этот ролик была неожиданной.

На видео Маша запечатлена в своей комнате, она показала лицо крупным планом, похвасталась беспроводными наушниками, играла на гитаре, заправляла постель, и занималась своими делами. Перед камерой юная красотка появилась в яркой оранжевой футболке с оригинальным принтом. Ее длинные волосы распущены, а на лице яркий макияж с черными стрелками.

В подписи к публикации Полякова-младшая написала: "Подпишитесь плиз на мой тик ток mashapolyakova12, люблю. А вы снимаете тик ток?". Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников, Марию засыпают комплиментами, правда, некоторые начали критиковать ее взрослый макияж. "О, господи… Опять эти стрелки непонятные", "Стрелки ужас", "Со стрелками из милого персика в курагу превратилась!", "Люди, а вас реально волнуют стрелки? Вас реально волнует внешний вид человека? Займитесь своей жизнью, своей внешностью", "Крутая футболка", "Боже, какая ты красивая", "Стиль огонь", "Красотка", - пишут в комментариях.

Напомним, что Полякова, вытирая "слезы", покаялась перед Фреймут, Каменских и Монатиком: "Накликала, простите ребята!"

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".