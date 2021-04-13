В Крыму произошел конфликт с россиянином и местной жительницей





Как передает Politeka.net , соответственное видео опубликовали в Facebook-сообществе " Вартові еспресо " (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца) На кадрах видно, что иностранец резко отреагировал на упрек женщины в свой адрес - "понаехали здесь".

Тут же начался конфликт. Мужчина подорвался с места и направился к старушке.

Пассажиры пытались успокоить агрессивного россиянина, один из мужчин загородил собой женщину.

"Э, слышь, ты, понаехала... Я подошел... Ты че орешь на меня!? Я понаехал!? Я из Сибири приехал, и че? Села, бл**ь! Кто понаехал!? Слышь, ты, я в Россию приехал!... Молчи, бл**ь! Ты в Украине жила! Э, ты, замолчи, бл**ь! А я в Россию приехал!", - говорил на видео россиянин.

В итоге дебошира удалось оттеснить от женщины пассажирам салона.

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"К сожалению, это видео не фейк и не постановление. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь, подрастает поколение моральных ур**ов", - сообщил автор в подписи к видео.

На кадрах было видно, что группа подростков методично избивала беззащитную девушку. Все издевательства снимали не телефоны.

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