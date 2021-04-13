На кадрах видно, что иностранец резко отреагировал на упрек женщины в свой адрес - "понаехали здесь".
Тут же начался конфликт. Мужчина подорвался с места и направился к старушке.
Пассажиры пытались успокоить агрессивного россиянина, один из мужчин загородил собой женщину.
"Э, слышь, ты, понаехала... Я подошел... Ты че орешь на меня!? Я понаехал!? Я из Сибири приехал, и че? Села, бл**ь! Кто понаехал!? Слышь, ты, я в Россию приехал!... Молчи, бл**ь! Ты в Украине жила! Э, ты, замолчи, бл**ь! А я в Россию приехал!", - говорил на видео россиянин.
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В итоге дебошира удалось оттеснить от женщины пассажирам салона.
Ранее мы рассказывали, что в оккупированном Крыму школьницы избили крымскую татарку.
"К сожалению, это видео не фейк и не постановление. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь, подрастает поколение моральных ур**ов", - сообщил автор в подписи к видео.
На кадрах было видно, что группа подростков методично избивала беззащитную девушку. Все издевательства снимали не телефоны.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.