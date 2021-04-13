14 апреля в православье почитают память преподобной Марии Египетской
При жизни она была блудницей, но впоследствии раскаялась.
Жизнь Марии Египетской - это фактически образец покаяния и своевременного осознания ошибок. Среди верующих считается, что молитвы именно к этой преподобной помогают избавиться от блудных и нечестивых мыслей.
Наши предки 14 апреля проводили в молитвах и песнопениях, вопрошая очищения души, а так же защиты дома от сглаза и порчи.
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Считалось, что если на Марью ударит гроза, ближайшее лето пройдет без значимых осадков.
Ночью смотрели на звезды - их отсутствие на небе сулило скорое и длительное потепление.
Что нельзя делать 14 апреля:
- ругаться;
- делать уборку в доме;
- ругаться в доме;
- планировать и работать над новыми делами.
Что надо делать 14 апреля
Этот день нужно провести в строгом воздержании — как в еде, так и в поведении. Также святой молятся о женских проблемах.
Напомним, в этом году праздник Пасхи у православных верующих припадает на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.
Поэтому украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая.
Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.
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