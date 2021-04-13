14 апреля в православье почитают память преподобной Марии Египетской

При жизни она была блудницей, но впоследствии раскаялась.

Жизнь Марии Египетской - это фактически образец покаяния и своевременного осознания ошибок. Среди верующих считается, что молитвы именно к этой преподобной помогают избавиться от блудных и нечестивых мыслей.

Наши предки 14 апреля проводили в молитвах и песнопениях, вопрошая очищения души, а так же защиты дома от сглаза и порчи.

Считалось, что если на Марью ударит гроза, ближайшее лето пройдет без значимых осадков.

Ночью смотрели на звезды - их отсутствие на небе сулило скорое и длительное потепление.

Что нельзя делать 14 апреля:

ругаться;

делать уборку в доме;

ругаться в доме;

планировать и работать над новыми делами.

Что надо делать 14 апреля

Этот день нужно провести в строгом воздержании — как в еде, так и в поведении. Также святой молятся о женских проблемах.

Напомним, в этом году праздник Пасхи у православных верующих припадает на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.

Поэтому украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

Как сообщала Politeka, Филарет назвал причину появления вируса в мире: "За это Бог сжег Содом и Гоморру".

Также Politeka писала, что Патриарх Варфоломей принял твердое решение, которое коснется Украины: что теперь будет с церквями.