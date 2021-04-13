В Верховной Раде Украины зарегистрировали несколько неординарный законопроект, целью которого является защита морских млекопитающих и акул

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт украинского парламента.

Так, на портале Верховной Рады появился проект закона, направленный на "защиту морских млекопитающих и чужеродных видов акул".

Следует отметить, что данный законопроект зарегистрирован под номером 5366. Его подали сегодня, 13 апреля, а подписи под ним оставили 11 нардепов. Больше всего среди инициаторов было представителей партии "Слуга народа".

В частности, среди инициаторов значатся Анна Скороход, Игорь Кривошеев, Евгений Брагар, Николай Галушко и Александр Качура. Также в этом списке можно увидеть нардепов от партии "За будущее": Тараса Батенко, Антона Полякова, Ирину Констанкевич, Виктора Балогу и Дмитрия Лубинца. Также инициатором проекта закона стал Максим Ефимов из депутатской группы "Доверие".

Данный документ предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины о защите морских млекопитающих и чужеродных видов акул. К сожалению, на данный момент на официальном сайте Верховной Рады отсутствует сам текст проекта, поэтому пока нет информации о сути новой инициативы нардепов.

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