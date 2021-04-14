Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как развлекается в Египте

Модель прославилась на всю страну, благодаря своим пышным достоинствам, пишет Politeka.net. Красотка специально выбирает самые откровенные наряды с глубоким декольте, чтобы показать грудь во всей красе.

В этот раз звезда также позировала в соблазнительном наряде - она надела красный купальник с большим декольте, из которого просто "выпрыгивал" 15-тый размер. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Также модель была в черном халатике с цветочным принтом. Она его распахнула, и играла краями ткани, прибавляя кадрам большей эффектности.

Кузнецова прошлась по улице под музыку, а потом залезла в желтый автомобиль, завораживая плавными движениями своих "шариков" - пышных форм.

"Купила хаммер😂🤣", - подписала видео украинская знаменитость.

За 40 минут публикация собрала более 1000 просмотров и много восторженных комментариев.

"Милочка, ты великолепная 😍🔥 давай побольше таких крутых видео", "Добрый вечер", "Лучшая, кого я знаю 😍 Твой контент можно смотреть вечно ❣️", "Очень крутое видео, давайте больше таких в ленте 🔥", "Мила, ты очень красивая и крутой купальник у тебя. Видео с хамером супер 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Хаммер отличный 🔥😂 тебе очень подходит такая машинка 😎", "Кажется в песне слово "fake", а Милочка - all natural! 😉", "Это пробник)", - написали пользователи сети.

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