Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, похвасталась животиком

Модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, сейчас находится в положении, передает Politeka.net. Красотка вместе с мужем ждут, когда на свет появится их дочь, Ариана.

Тем временем красотка не устает делиться снимками, на которых показывает округлившийся животик. Так, на одном из последних кадров Даша позировала в красивом платье на бретельках-цепочках. Наряд имел глубокое декольте, что придавало образу особой пикантности.

Аккуратная прическа с нежными волнами и макияж с акцентом на глаза - в результате получился женственный лук от будущей мамочки, показавшей насколько повезло ее мужу.

"Фотошоп страшная вещь😅🤪 если бы я и в жизни была худой, тогда можно было и в декрет в модельном не уходить 🙈😂", - написала жена "холостяка".

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"А никто ничего и не фотошопил, деточка", "Вы очень женственная и завораживающая! На фото можно смотреть бесконечно🥰", "Хоть и Фотошоп, но фото очаровательное. И вы прекрасна😍", "Ваааууу❤️ Очень очень❤️ Красота!!!", "Восхитительно👏👏👏😍😍😍", "😂)) классное фото", "Девушка-вамп🔥", "Ты красавица", "Огонь", "Нереальная красотка 😍", " Дашуничка тебе очень идёт беременность", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Хлистун рассказала, что Макс Михайлюк первый написал ей в Инстаграм. Оба стали общаться, а затем влюбились друг в друга.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности: "Большой торчун".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами: "Грубо, но как есть".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка на последних сроках беременности сильно изменилась: "Дочь отжала всю красоту".